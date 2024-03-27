Ибраев Ханмурза
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти23.09.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Мамаделеев Ибрай
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ханмурзин Хамит
Мать ребёнка: Инжидяк 1 Жена
Рождение ребёнка
1784
Сын: Канмурзин Салават
Мать ребёнка: Инжидяк 1 Жена
Рождение ребёнка
1801
Сын: Канмурзин Кальмясей
Мать ребёнка: Бира 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бира 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инжидяк 1 Жена
Смерть
23.09.1833