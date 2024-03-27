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Ибраев Ханмурза

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

23.09.1833

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.
1756 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Мамаделеев Ибрай

Мать: не указана

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ханмурзин Хамит

Мать ребёнка: Инжидяк 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Канмурзин Салават

Мать ребёнка: Инжидяк 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Канмурзин Кальмясей

Мать ребёнка: Бира 2 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бира 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инжидяк 1 Жена

Смерть
23.09.1833
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