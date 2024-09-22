Морозов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.03.1900
Дата смерти29.01.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900
Отец: Морозов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.?
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна
Смерть
29.01.1943