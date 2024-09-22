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Морозов Александр Михайлович

Место рождения

Юдино, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

07.03.1900

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900

Отец: Морозов Михаил Иванович

Мать: Морозова Ксения Алексеева

Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.?

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Васильевна

Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
29.01.1943

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