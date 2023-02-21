Парфёнов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Болтышева Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.03.1954

Сын: Парфёнов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Парфёнов Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.10.1959

Сын: Парфёнов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Клавдия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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