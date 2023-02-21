Парфёнов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Болтышева Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.03.1954
Сын: Парфёнов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Парфёнов Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.10.1959
Сын: Парфёнов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Парфёнова Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно