Щербакова Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Щербакова (Щербакова) Ирина Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Щербаков Варфоломей Никитич
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.05.1816
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
15.04.1826
Сын: Щербаков Терентий Никитич
Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович
Смерть
Неизвестно