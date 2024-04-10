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Щербакова Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Никита Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Щербакова (Щербакова) Ирина Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Щербаков Варфоломей Никитич

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Около ?.05.1816

Сын: Щербаков Яков Никитич

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Щербаков Елисей Никитич

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
15.04.1826

Сын: Щербаков Терентий Никитич

Отец ребёнка: Щербаков Никита Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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