Неизвестно Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Илья

Неизвестно Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Трофим Ильич

Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1699

Сын: Король Максим Ильич

Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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