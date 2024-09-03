Неизвестно Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Король Трофим Ильич
Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1699
Сын: Король Максим Ильич
Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно