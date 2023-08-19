Скутарь (Иордаки) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутарь Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Скутарь Василий
Рождение ребёнка
11.05.1921
Сын: Скутарь Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Скутарь Василий
Каприяна, Страшенский район