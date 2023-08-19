Скутарь (Иордаки) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутарь (Иордаки) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутарь Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Скутарь Василий

Рождение ребёнка
11.05.1921

Сын: Скутарь Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Скутарь Василий

Каприяна, Страшенский район

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