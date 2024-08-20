Прокопьева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева Наталья

Прокопьева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Прокопьев Харлампий Перфильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Прокопьев Харлампий Перфильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Прокопьев Иван Перфильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Прокопьев Финодей? Перфильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Прокопьев Анигон? Перфильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.