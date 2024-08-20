Прокопьева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прокопьев Харлампий Перфильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Прокопьев Харлампий Перфильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Прокопьев Иван Перфильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Прокопьев Финодей? Перфильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Прокопьев Анигон? Перфильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Смерть
Неизвестно