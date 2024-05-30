Воробьев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
07.07.1983

Дочь: Ульянова Мария Александровна

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.1986

Сын: Воробьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Владимировна

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