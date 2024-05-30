Воробьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1983
Дочь: Ульянова Мария Александровна
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
12.04.1986
Сын: Воробьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Владимировна