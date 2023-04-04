Рязанцев Георгий Флоров
Место рождения
Дата рождения1862
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
09.01.1883
Witnesses:Кутуш: Иван Никаноров Рязанцев, Евсигней Петров Шибин, Захар Васильев Мосолов, Андрей Павлов Осипов, Порфирий Максимов Красников и Федор Лукьянов Шибин
Рождение ребёнка
20.08.1883
Сын: Рязанцев Иван Егоров
Мать ребёнка: Рязанцева (Татькова) Анастасия Петрова