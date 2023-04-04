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Рязанцев Георгий Флоров

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Резанцов Фрол Никаноров

Мать: Рязанцева Прасковья Матвеева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.01.1883

Жена: Рязанцева (Татькова) Анастасия Петрова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кутуш: Иван Никаноров Рязанцев, Евсигней Петров Шибин, Захар Васильев Мосолов, Андрей Павлов Осипов, Порфирий Максимов Красников и Федор Лукьянов Шибин
Рождение ребёнка
20.08.1883

Сын: Рязанцев Иван Егоров

Мать ребёнка: Рязанцева (Татькова) Анастасия Петрова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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