Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Афанасьевич
Афанасьевская церковь 05.09.1891 Чермы Анна Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорьевна https://w... Показать все
Бракосочетание
До 1895
Муж: Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.09.1895 ст.
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Илья Афанасьевич
Афанасьевская церковь 24.09.1895 Чермы Параскева Ильинична Чермы отец отставной рядовой Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорье... Показать все
Смерть
Неизвестно