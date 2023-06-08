Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.09.1891 Чермы Анна Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорьевна https://w... Показать все
Бракосочетание
До 1895

Муж: Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.09.1895 ст.

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Илья Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.09.1895 Чермы Параскева Ильинична Чермы отец отставной рядовой Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорье... Показать все
Смерть
Неизвестно

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