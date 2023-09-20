Рудь Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудь Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Колошкина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудь Марина Михайловна

Отец ребёнка: Рудь Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудь Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Рудь Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудь Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Рудь Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудь Михаил

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