Рудь Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Колошкина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудь Марина Михайловна
Отец ребёнка: Рудь Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудь Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Рудь Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудь Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудь Михаил