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Куклин Александр Иванович

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Место рождения

Ключищи, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

дк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Куклин Иван Петрович

Мать: не указана

Ключищи, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1942

Сын: Куклин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Какунина Александра Андреевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Какунина Александра Андреевна

Смерть
23.03.1943
Высокое, Угранский муниципальный район, Смоленская область
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