Куклин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Куклин Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1942
Сын: Куклин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Какунина Александра Андреевна
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1943
Высокое, Угранский муниципальный район, Смоленская область