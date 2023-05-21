Тавасеев Геннадий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавасеев Геннадий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.2003

Сын: Тавасеев Антон Геннадьевич

Мать ребёнка: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.2004

Дочь: Тавасеева Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна

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