Тавасеев Геннадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2003
Сын: Тавасеев Антон Геннадьевич
Мать ребёнка: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.2004
Дочь: Тавасеева Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Тавасеева (Харламова) Елена Михайловна