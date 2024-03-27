Федосов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти23.02.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Федосов Фёдор
Рождение ребёнка
02.11.1857
Мать ребёнка: Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Федосов Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна
Бракосочетание
11.11.1873
Рождение ребёнка
16.10.1874
Сын: Федосов Андрей
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Рождение ребёнка
1876
Сын: Федосов Тимофей
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Рождение ребёнка
03.01.1878
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Медведева Дарья
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Рождение ребёнка
25.01.1884
Сын: Федосов Григорий
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1893
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно