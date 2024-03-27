Федосов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Федосов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1857

Сын: Федосов Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Федосов Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1873

Жена: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1874

Сын: Федосов Андрей

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Федосов Тимофей

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1878

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Медведева Дарья

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Федосов Григорий

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Федосова Каратаева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна

Смерть
23.02.1893
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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