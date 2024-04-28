Гусев Петр Михайлович 26.06.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Петр Михайлович

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

26.06.1877 ст.

Дата смерти

04.01.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1877 ст.

Отец: Гусев Михаил Петров

Мать: Гусева Пелагея Егорова

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: той же деревни (Евсяково) собственник Илья Андреев
Смерть
04.01.1878 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Похоронен на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии

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