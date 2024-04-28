Гусев Петр Михайлович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения26.06.1877 ст.
Дата смерти04.01.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1877 ст.
Отец: Гусев Михаил Петров
Мать: Гусева Пелагея Егорова
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: той же деревни (Евсяково) собственник Илья Андреев
Смерть
04.01.1878 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Похоронен на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии