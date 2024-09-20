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Петин Илья Савельев

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

16.10.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Петин Савелий Тимофеев

Мать: Петина Пелагея

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петина Федосья Леонтьева

Рождение ребёнка
05.05.1852

Сын: Петин Николай Ильин

Мать ребёнка: Петина Федосья Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1095-43
Смерть
16.10.1854 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-11-1927-552 от чахотки
Рождение ребёнка
22.11.1854

Сын: Петин Георгий Ильин

Мать ребёнка: Петина Федосья Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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