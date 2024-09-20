Петин Илья Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти16.10.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Петин Савелий Тимофеев
Мать: Петина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петина Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
05.05.1852
Сын: Петин Николай Ильин
Мать ребёнка: Петина Федосья Леонтьева
173-12-1095-43
Смерть
16.10.1854 ст.
173-11-1927-552 от чахотки
Рождение ребёнка
22.11.1854
Сын: Петин Георгий Ильин
Мать ребёнка: Петина Федосья Леонтьева