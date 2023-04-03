Белова Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1963

Сын: Белов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Сергей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
2019
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
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