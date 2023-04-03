Белова Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1963
Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019