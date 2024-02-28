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Аносов Лупп Евдокимов

Место рождения

с.Архангельское Грибоедово тож Веневского уезда Гр

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Аносов Евдоким Ермолаев

Мать: Аносова Агафия Афанасьева

Бракосочетание
09.11.1802

Жена: Алена (Елена) Алексеева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Аносова) Прасковья Луппова

Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева

Рождение ребёнка
12.03.1821

Сын: Аносов Алексей Луппов

Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Аносов Александр Луппов

Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева

Смерть
Неизвестно

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