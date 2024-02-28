Аносов Лупп Евдокимов
Место рожденияс.Архангельское Грибоедово тож Веневского уезда Гр
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Аносов Евдоким Ермолаев
Бракосочетание
09.11.1802
Жена: Алена (Елена) Алексеева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Аносова) Прасковья Луппова
Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева
Рождение ребёнка
12.03.1821
Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Алена (Елена) Алексеева
Смерть
Неизвестно