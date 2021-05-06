Майоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казьмина (Майорова) Софья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова (Майорова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Майорова Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно