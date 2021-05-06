Майоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казьмина (Майорова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова (Майорова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Аркадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Майорова Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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