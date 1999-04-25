Салахова Ханифа Хуснимухаматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1935

Дата смерти

25.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1935

Отец: Хуснимуххамат

Мать: Хусниямал

Рождение ребёнка
05.05.1957

Дочь: Юнусова Насима Гаязтдиновна

Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович

Рождение ребёнка
23.06.1959

Сын: Салахов Рафаэль Гаязович

Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович

Рождение ребёнка
23.08.1962

Сын: Салахов Ильдус Гаязович

Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович

Рождение ребёнка
11.07.1964

Дочь: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна

Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович

Рождение ребёнка
03.10.1974

Сын: Салахов Рамиль Гаязович

Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович

Смерть
25.04.1999
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