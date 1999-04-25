Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1935
Дата смерти25.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1935
Отец: Хуснимуххамат
Мать: Хусниямал
Рождение ребёнка
05.05.1957
Дочь: Юнусова Насима Гаязтдиновна
Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович
Рождение ребёнка
23.06.1959
Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович
Рождение ребёнка
23.08.1962
Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович
Рождение ребёнка
11.07.1964
Дочь: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна
Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович
Рождение ребёнка
03.10.1974
Отец ребёнка: Салахов Гаяз Салахетдинович
Смерть
25.04.1999