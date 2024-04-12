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Кугрэн Антон Алексеевич
Кугрэн Антон Алексеевич
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Древо
Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
08.10.1992
Пол
Мужской
Отец
Кугрэн Алексей Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Садовская Светлана Анатольевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1992
Отец:
Кугрэн Алексей Анатольевич
Мать:
Садовская Светлана Анатольевна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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