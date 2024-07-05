Spero Wolfe Rabbi Zev Mordecai B Abraham Marcus
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти21.10.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
1849
Сын: Spero Isaac
Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah
Altena, Markischer Kreis, North Rhine-Westphalia, Germany
Рождение ребёнка
1855
Сын: Spero Emanuel
Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Spero) Betsy
Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah
Рождение ребёнка
24.05.1861
Дочь: Aarons (Spero) Harriet
Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah
Wolverhampton, Staffordshire, England
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Geffen (Spero) Esther
Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah
Liverpool, Lancashire, England
Смерть
21.10.1881
Colney Hatch Lunatic Asylum, Middlesex, England
Похороны
После 21.10.1881