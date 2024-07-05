Spero Wolfe Rabbi Zev Mordecai B Abraham Marcus 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Spero Wolfe Rabbi Zev Mordecai B Abraham Marcus

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

21.10.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

1849 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.
1861 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1847

Жена: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Рождение ребёнка
1849

Сын: Spero Isaac

Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Altena, Markischer Kreis, North Rhine-Westphalia, Germany
Рождение ребёнка
1855

Сын: Spero Emanuel

Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Spero) Betsy

Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Рождение ребёнка
24.05.1861

Дочь: Aarons (Spero) Harriet

Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Wolverhampton, Staffordshire, England
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Geffen (Spero) Esther

Мать ребёнка: Spero (Katzenellenbogen) Eva Leah

Liverpool, Lancashire, England
Смерть
21.10.1881
Colney Hatch Lunatic Asylum, Middlesex, England
Похороны
После 21.10.1881

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