Войветкин Иван Васильевич 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войветкин Иван Васильевич

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Войветкин Василий Алексеевич

Мать: Войветкина Варвара Афанасьевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войветкина Мария Евстафиевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1854

Жена: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Войветкина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1898

Сын: Войветкин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Войветкина (Полескова) Пелагея Михайловна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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