Войветкин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Войветкина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Войветкин Филипп Иванович
Мать ребёнка: Войветкина (Полескова) Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно