Луганский Дмитрий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луганский Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Луганская Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1931
Дочь: Васильченко Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Луганская Елизавета Петровна
Смерть
1942