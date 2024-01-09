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Луганский Дмитрий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луганский Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Луганская Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луганская Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луганская Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1931

Дочь: Васильченко Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Луганская Елизавета Петровна

Смерть
1942

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