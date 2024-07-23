Киселев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.07.1958
Сын: Киселев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.04.1968
Дочь: Самохвалова (Киселева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна
Смерть
25.01.1993