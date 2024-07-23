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Киселев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван Федорович

Мать: Киселева (Денисова) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1958

Сын: Киселев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.04.1968

Дочь: Самохвалова (Киселева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна

Смерть
25.01.1993

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