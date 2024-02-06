Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
17.03.1836
Сын: Перфильев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1837
Сын: Перфильев Степан Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Перфильева Варвара Степановна
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1841
Сын: Перфильев Николай Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Перфильев Александр Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1849
Сын: Перфильев Яков Степанович
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Смерть
17.06.1891