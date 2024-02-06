Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ланской Сергей Степанович

Мать: Ланская Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1836

Сын: Перфильев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1837

Сын: Перфильев Степан Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Перфильева Варвара Степановна

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1841

Сын: Перфильев Николай Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Перфильев Александр Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1849

Сын: Перфильев Яков Степанович

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Смерть
17.06.1891
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