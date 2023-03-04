Вшивцева Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Вшивцева) Устиния Ульяновна
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вшивцев Василий Ульянович
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Вшивцева) Васса Ульяновна
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Ульяновна
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич
Смерть
После 1795