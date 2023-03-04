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Вшивцева Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Вшивцева) Устиния Ульяновна

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Василий Ульянович

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Вшивцева) Васса Ульяновна

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Зоть Ульянович

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Ефим Ульянович

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Андреевич

Смерть
После 1795

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