Piórkowska Marianna Около 1645 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowska Marianna

Место рождения

Poland

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Piórkowska) Małgorzata

Отец ребёнка: Piórkowski Walenty

Рождение ребёнка
21.01.1668

Сын: Piórkowski Paweł

Отец ребёнка: Piórkowski Walenty

Osuchowa, pow. ostrowski
Смерть
Неизвестно

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