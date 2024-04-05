Piórkowska Marianna
Место рожденияPoland
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Piórkowska) Małgorzata
Отец ребёнка: Piórkowski Walenty
Рождение ребёнка
21.01.1668
Сын: Piórkowski Paweł
Отец ребёнка: Piórkowski Walenty
Osuchowa, pow. ostrowski
Смерть
Неизвестно