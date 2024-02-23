Голикова (Дурнова) Меланья Акимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753
Отец: Дурнов Карп Федоров
Мать: Дурнова Домна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Фома Павлов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Голикова Лукерья Фомова
Отец ребёнка: Голиков Фома Павлов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Голикова Настасья Фомова
Отец ребёнка: Голиков Фома Павлов
Смерть
Неизвестно