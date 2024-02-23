Голикова (Дурнова) Меланья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: Дурнов Карп Федоров

Мать: Дурнова Домна Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Фома Павлов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Голикова Лукерья Фомова

Отец ребёнка: Голиков Фома Павлов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Голикова Настасья Фомова

Отец ребёнка: Голиков Фома Павлов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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