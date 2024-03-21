Степанов Емельян Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Емельян Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Осип(Иосиф) Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Пушкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Степанов Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Степанов Никита Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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