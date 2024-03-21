Степанов Емельян Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Осип(Иосиф) Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Пушкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Степанов Иван Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Степанов Никита Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно