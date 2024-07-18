Матвеев Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

До 2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2020

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