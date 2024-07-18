Матвеев Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1937
Дата смертиДо 2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 2020