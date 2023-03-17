Лузина ( — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лузин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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