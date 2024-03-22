Копенкина (Подосинникова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копенкина (Подосинникова) Нина Ивановна

Место рождения

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.10.1919

Дата смерти

08.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1919

Отец: Подосинников Иван Иванович

Мать: Подосинникова Екатерина Ивановна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.12.1937

Муж: Котельников Алексей Николаевич

Корф, Олюторский район, Камчатский край
Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Котельников Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Котельников Алексей Николаевич

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
10.08.1940

Муж: Копенкин Михаил Андреевич

Тиличики, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.09.1940

Дочь: Копенкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
11.12.1942

Сын: Копенкин Эдуард Михайлович

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.09.1945

Сын: Копенкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
28.11.1948

Дочь: Алексеева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
08.08.1964
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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