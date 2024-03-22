Копенкина (Подосинникова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.10.1919
Дата смерти08.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1919
Бракосочетание
18.12.1937
Корф, Олюторский район, Камчатский край
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Котельников Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Котельников Алексей Николаевич
Бракосочетание
10.08.1940
Тиличики, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.09.1940
Дочь: Копенкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1942
Сын: Копенкин Эдуард Михайлович
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1945
Сын: Копенкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1948
Дочь: Алексеева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Андреевич
Смерть
08.08.1964
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан