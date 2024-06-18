Попов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.2001

Сын: Попов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мущинкина Пелагея Деонисовна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2002

Сын: Попов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Мущинкина Пелагея Деонисовна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2002

Сын: Попов Максим Иванович

Мать ребёнка: Мущинкина Пелагея Деонисовна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.2003

Сын: Попов Никита Иванович

Мать ребёнка: Мущинкина Пелагея Деонисовна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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