Богданова (Бахарева) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бахарев Яков Панфилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов ?
Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха на бумагопрядильной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно