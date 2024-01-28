Богданова (Бахарева) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Бахарева) Марфа Яковлевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бахарев Яков Панфилович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов ?

Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха на бумагопрядильной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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