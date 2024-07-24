(Родионова) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905
Отец: Петров Родион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Родионов Яков Родионович
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Трифонова (Родионова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Родионов Яков Родионович
Смерть
Неизвестно