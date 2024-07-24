(Родионова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионова) Анна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905

Отец: Петров Родион Петрович

Мать: (Яковлева) Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Яков Родионович

Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков Родионович

Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Трифонова (Родионова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков Родионович

Смерть
Неизвестно

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