Фадеева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фадеев Андриан Тимофевич

Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев

Барсково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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