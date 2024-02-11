Фадеева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Фадеев Тимофей Алексеев
Барсково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно