Дулова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смерти04.08.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889 ст.
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
?.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1900 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1904 ст.