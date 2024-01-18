Дулова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

04.08.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889 ст.

Сын: Дулов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
?.06.1895 ст.

Сын: Дулов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1900 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулов Пазюков Василий Петрович

Смерть
04.08.1904 ст.
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