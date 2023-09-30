Бокатуева (Шипота) Юлия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипота Борис Васильевич
Мать: Шипота Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бокатуев Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Бокатуев Валерий
Рождение ребёнка
01.03.2004
Рождение ребёнка
07.03.2007