Бокатуева (Шипота) Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокатуева (Шипота) Юлия Борисовна

Бокатуева (Шипота) Юлия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипота Борис Васильевич

Мать: Шипота Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бокатуев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокатуев Валерий

Развод
Неизвестно

Муж: Бокатуев Валерий

Рождение ребёнка
01.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бокатуев Валерий

Рождение ребёнка
07.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бокатуев Валерий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.