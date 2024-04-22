Левина Александра Григорьева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Григорий Евдокимов
Мать: Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Левина Анна Васильева
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Рождение ребёнка
09.08.1853
Сын: Левин Круглой Иван Васильевич
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Рождение ребёнка
28.11.1854
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Рождение ребёнка
17.11.1856
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Рождение ребёнка
1858
Сын: Левин Мирон Васильев
Отец ребёнка: Левин Василей Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Василей Космин
Смерть
Неизвестно