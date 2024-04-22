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Левина Александра Григорьева

Место рождения

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Григорий Евдокимов

Мать: Евдокия Денисова

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Левина Анна Васильева

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Рождение ребёнка
09.08.1853

Сын: Левин Круглой Иван Васильевич

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Левин Георгий Васильев

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1854

Сын: Левин Евграф Васильев

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1856

Сын: Левин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Левин Мирон Васильев

Отец ребёнка: Левин Василей Космин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Василей Космин

Смерть
Неизвестно
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