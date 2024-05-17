Панкратова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Панкратов Тимофей
Отец ребёнка: Панкратов Петр
Рождение ребёнка
1918
Сын: Панкратов Петр
Отец ребёнка: Панкратов Петр
Смерть
Неизвестно