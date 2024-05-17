Панкратова Анна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Панкратов Тимофей

Отец ребёнка: Панкратов Петр

Рождение ребёнка
1918

Сын: Панкратов Петр

Отец ребёнка: Панкратов Петр

Смерть
Неизвестно

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