(Пашкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пашкова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: Пашков Алексей Степанович

Мать: Лариса Борисовна

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