Фендель Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фендель Соломон

Место рождения

литва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

литва
Рождение ребёнка
28.07.1919

Дочь: Изабелла

Мать ребёнка: Софья

Смерть
1949
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