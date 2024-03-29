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Фендель Соломон
Фендель Соломон
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Древо
Место рождения
литва
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1949
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Изабелла
1919 г.р.
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
литва
Рождение ребёнка
28.07.1919
Дочь:
Изабелла
Мать ребёнка:
Софья
Смерть
1949
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