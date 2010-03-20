Ихсанов Марсель
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1951
Дата смерти20.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951
Отец: Ихсанов Хайо
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна
Рождение ребёнка
01.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна
Смерть
20.03.2010
Похороны
21.03.2010