Ихсанов Марсель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Марсель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1951

Дата смерти

20.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

195 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951

Отец: Ихсанов Хайо

Мать: Ихсанова (Ихсанова) Асьма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Рождение ребёнка
21.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Рождение ребёнка
01.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Смерть
20.03.2010
Похороны
21.03.2010

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