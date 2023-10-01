Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтинский Алексей Иванов
Отец ребёнка: Болтинский Иван Федоров
Бракосочетание
02.02.1810 ст.
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/351500 МК1810
Смерть
Неизвестно