Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева

Место рождения

Рыбниковское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбниковское, Каменский, Свердловская область
Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтинский Алексей Иванов

Отец ребёнка: Болтинский Иван Федоров

Бракосочетание
02.02.1810 ст.

Муж: Болтинский Иван Федоров

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/351500 МК1810
Смерть
Неизвестно

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