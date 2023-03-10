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Солодовников Максим Сергеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Солодовников Сергей

Мать: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Устинья (жена Максима)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1814

Сын: Солодовников Фокей Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Солодовников) Афимья Максимовна

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Солодовников Андрей Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Солодовников Алексей Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Солодовников Евстифей Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Солодовников Пётр Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Солодовников Филипп Максимович

Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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