Солодовников Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Солодовников Сергей
Мать: Солодовников Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солодовников Фокей Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Солодовников) Афимья Максимовна
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1821
Сын: Солодовников Андрей Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Солодовников Алексей Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солодовников Евстифей Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Солодовников Пётр Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Солодовников Филипп Максимович
Мать ребёнка: Солодовников Устинья (жена Максима)
Смерть
Неизвестно