Седова (Опарина) Наталья Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова (Опарина) Наталья Клементьева

Седова (Опарина) Наталья Клементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Седов (опарин) Михаил Павлович

Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров

Рождение ребёнка
27.01.1864

Сын: Седов (опарин) Семён Павлов

Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
11.01.1866

Сын: Седов (опарин) Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров

c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов (опарин) Павел Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close