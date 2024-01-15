Седова (Опарина) Наталья Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Седов (опарин) Михаил Павлович
Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
27.01.1864
Сын: Седов (опарин) Семён Павлов
Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
11.01.1866
Сын: Седов (опарин) Афанасий Павлов
Отец ребёнка: Седов (опарин) Павел Фёдоров
c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно