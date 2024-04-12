Новикова Февронья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Февронья Ерофеевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бастрыкина Евгения Новикова

Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новиков Кондратий Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Федоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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