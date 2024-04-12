Новикова Февронья Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бастрыкина Евгения Новикова
Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новиков Кондратий Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния