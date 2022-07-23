Ворожейкин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожейкин Александр Александрович

Ворожейкин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожейкина Варвара Матвеевна

Место жительства
1916 ст.
Ловцы, Луховицы, Московская область
Крестьянин села Ловцы Зарайского уезда Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
27.08.1916 ст.

Сын: Ворожейкин Гурий Александрович

Мать ребёнка: Ворожейкина Варвара Матвеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.