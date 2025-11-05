Пермякова (Плаксина) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пермякова (Плаксина) Мария

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Плаксин ФёдорНеизвестно г.р.
Мать
Плаксина (Гольтяпина) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пермяков ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Пермяков Сергей18.07.1979 г.р.
(Пермякова) ЕленаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Фёдор

Мать: Плаксина (Гольтяпина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пермякова) Елена

Отец ребёнка: Пермяков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Владимир

Рождение ребёнка
18.07.1979

Сын: Пермяков Сергей

Отец ребёнка: Пермяков Владимир

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