Пермякова (Плаксина) Мария
женский, родилась Неизвестно
ОтецПлаксин ФёдорНеизвестно г.р.
МатьПлаксина (Гольтяпина) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пермяков ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Пермяков Сергей18.07.1979 г.р.
(Пермякова) ЕленаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плаксин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пермякова) Елена
Отец ребёнка: Пермяков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пермяков Владимир
Рождение ребёнка
18.07.1979
Сын: Пермяков Сергей
Отец ребёнка: Пермяков Владимир